AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO)
Bir alışveriş merkezinde meydana gelen intihar olayı büyük şok yarattı. Olayın ne zaman ve nerede olduğu merak konusu oldu. Olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı.
İstanbul Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinin ikinci katına çıkan genç bir adam, henüz belirlenemeyen bir sebeple kendini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, gencin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO)