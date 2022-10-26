Avis'ten yeni filo çözümü: Avis Filo Maestro

Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet sağlayan araç kiralama markası Avis Filo, Geleceği Keşfet mottosuyla devreye aldığı yeni markası Avis Filo Maestro'yu tanıttı.

Bugün Otokoç Otomotiv olarak, 9 ülkede 100 bin adedi aşan araç filosuyla müşterilerine hizmet verdiklerini, en büyük operasyonel araç kiralama markası konumunda olan Avis Filo ile de Türkiye'de 42 yıldır sektörde liderliklerini koruduklarını belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Geçmişte farklı kaynaklardan ayrı ayrı hizmet alan bireyler ve kurumlar, günümüzde tek bir kaynaktan entegre hizmet satın almaya her geçen gün daha çok yöneliyor. Bu çerçevede geliştirdiğimiz ve bugün duyurduğumuz Avis Filo Maestro markamız ile sektörümüzü önemli bir iş modeliyle tanıştırıyoruz."

"Uçtan uca tüm filo ihtiyaçlarını karşılayacağız"

Avis Filo Maestro'nun bir aracın veya araçların uçtan uca tüm filo ihtiyaçlarının karşılandığı, giderlerin tek bir fatura ile yönetilebildiği, sürüş veya lokasyon verilerinin raporlanabildiği hizmetler bütünü olduğunu belirten İnan Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geliştirdiğimiz bu hizmet ile bağlantılı araç teknolojisi sayesinde elde ettiğimiz verileri anlamlı iç görülere çevirerek müşterilerimize katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Premium, Gold ve Basic olmak üzere 3 farklı seçenek ile sunduğumuz Avis Filo Maestro ürün ve hizmet paketlerini geniş servis ağı ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu paketleri, akıllı algoritmalar ile değer yaratan özelleştirilmiş çözümler sağlayarak şekillendirmeye devam edeceğiz. Geleceğin mobilite sisteminde sadece iç yatırımcılarla değil yurt dışındaki önemli yatırımcılarla da iş birlikleri yapmayı oldukça önemsiyoruz. Büyüme Kurulu uygulamamız şirketimizin vizyonunu ileri taşıyan işler yapmamız için bizlere ilham veren bir girişim oldu. İnovasyon odağında gerçekleştirdiğimiz startup iş birlikleri ile taşımacılık platformlarında da var olarak mobilitenin de ötesinde geçiyor ve geleceği bugünden tasarlıyoruz. Avis Filo Maestro; yenilenen Avis Filo Connect platformunun sağladığı telematik sistem imkanlarının da katkısıyla, müşterilerimizin sürücü davranış analizinden sürücü skorlamasına, sürücü bazlı koçluktan yakıt ve risk yönetimine, filo sağlığından ihlal tespitlerine, elden çıkarmadan yeniden pazarlamaya kadar akla gelebilecek tüm başlıkları 360 derecelik bir bakış açısıyla görmesine imkan tanıyoruz. Güvenli sürüşe paralel olarak yakıt tasarrufu ile filoların hem yakıt maliyetlerini azaltıyor hem de çevresel faktörlerde sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda karbon salınımının azaltılmasını destekliyoruz. Yakıt tüketiminde de yüzde %5-45 arasında tasarruf imkanı sağlıyoruz. Müşterilerimiz için kendilerinin bile henüz fark etmediği ihtiyaçları öngörerek yeni çözümleri hayata geçirmek üzere hareket ediyoruz. Avis Filo Maestro ürün ve hizmet çözümlerini müşterilerimizin ihtiyaçlarına paralel olarak da şekillendirmeye devam edeceğiz. "Geleceği Keşfet" mottosu ile yola çıktığımız Avis Filo Maestro, filo yönetimini daha ileriye taşıyacak."