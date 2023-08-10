AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de Başlıyor

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan organizasyon, 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Şampiyona, sıralama turları ve ilk yarışlar ile başlayacak ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek.