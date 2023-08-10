AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de Başlıyor
Otomobil Haberleri
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları, İzmir'de gerçekleştirilecek. İzmir Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan organizasyon, 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Şampiyona, sıralama turları ve ilk yarışlar ile başlayacak ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek.
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ICRYPEX sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon, 12-13 Ağustos tarihlerinde İzmir Park Yarış Pisti'nde yapılacak.
İlk gün sıralama turlarının ardından "maxi ve süper" grup ilk yarışlarının koşulmasıyla başlayacak şampiyona, 13 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Otomobil