Avgolemono tarifi! Masterchef Avgolemono nedir, nasıl yapılır? Avgolemono gerekli malzemeler nelerdir? Avgolemono hangi ülkenin yemeği?

Masterchef 6 Eylül yarışmasında şefler tarafından Avgolemono yapılması istendi. Peki Masterchef Avgolemono nasıl yapılır? Avgolemono için gerekli malzemeler nelerdir? Avgolemono yemek tarifi! Avgolemono nasıl yapılır? Avgolemono yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Avgolemono tarifi oldu. Peki en güzel Avgolemono yemek tarifi nasıldır? Avgolemono yemeği nasıl yapılır? Avgolemono için gerekli malzemeler nelerdir? Avgolemono nasıl yapılır? Avgolemono için gerekenler neler?

AVGOLEMONO NEDİR, NASIL YAPILIR?

Avgolemono, yumurta sarısı ve limon suyu ile et suyu karıştırılarak koyulaşana kadar ısıtılan soslar ve çorbalar ailesidir. Yunan, Arap, Sefarad Yahudi, Türk, Balkan ve Yahudi-İtalyan mutfağında bulunurlar.

Sefarad Yahudi mutfağında buna agristada veya salsa blanco, Yahudi-İtalyan dilinde ise bagna brusca, brodettato veya brodo brusco denir. Arapça'da tarbiya veya beida bi-lemoune 'limonlu yumurta' denir; ve Türk terbiyesinde. Balkan mutfağında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tarih

Genellikle bir Yunan yemeği olarak kabul edilmesine rağmen, avgolemono aslen Sefarad Yahudisidir: agristada, Claudia Roden tarafından "Sefarad yemeklerinin temel taşı" olarak tanımlanmıştır.

Agristada, İspanya'dan sürülmeden önce İberya'daki Yahudiler tarafından verjuice, nar suyu veya acı portakal suyu ile yapıldı, ancak sirke ile yapılmadı. Daha sonraki dönemlerde limon standart asidik bileşen haline geldi.

Sos

Sos olarak sıcak dolmalarda, enginar gibi sebzelerde, rosto etlerde kullanılır. Joyce Goldstein'a göre terbiyeli köfte, köftelerin iyice pişinceye kadar kızartılması, ardından tavada glazenin alınması ve pişirme suları ile köftelerin üzerine servis edilen avgolemono'nun tavlanmasıyla tavada sos yapılmasıyla yapılıyor.

Bazı Orta Doğu mutfaklarında tavuk veya balık için sos olarak kullanılır. İtalyan Yahudileri arasında makarna veya et sosu olarak servis edilir.