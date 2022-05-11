Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haberler.com - Gündem
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Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ'ye ait su borusu patladı. Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki su kesintisinin saatleri uzadı. Bölgede oturanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Gelişme sonrası 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek ve Avcılar sular ne zaman gelecek araştırıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (Haberler.com) - 10 Mayıs Salı akşamı Avcılar ve Esenyurt'ta 'Ana İsale Hattı Arızası' sebebiyle yaklaşık 10 saatlik bir su kesintisi yaşandı. 11 Mayıs'ta da devam eden kesinti sonrası Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek merak edildi.

AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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