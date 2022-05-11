AVCILAR, İSTANBUL (Haberler.com) - 10 Mayıs Salı akşamı Avcılar ve Esenyurt'ta 'Ana İsale Hattı Arızası' sebebiyle yaklaşık 10 saatlik bir su kesintisi yaşandı. 11 Mayıs'ta da devam eden kesinti sonrası Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek merak edildi.

AVCILAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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