Avcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak ilçede eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının gün boyu etkili olması beklenirken, öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. "Avcılar'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı kesinleşmiş olup, ilçede eğitime ara verildiği açıklandı. Peki, Avcılar okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Avcılar'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Akom'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

AVCILAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.