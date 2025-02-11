Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
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Avcılar okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Avcılar'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

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İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Avcılar okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayan öğrenci ve veliler için İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Avcılar'da okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Avcılar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak ilçede eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının gün boyu etkili olması beklenirken, öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. "Avcılar'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı kesinleşmiş olup, ilçede eğitime ara verildiği açıklandı. Peki, Avcılar okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Avcılar'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Akom'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Avcılar okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Avcılar'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

AVCILAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Avcılar okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Avcılar'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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