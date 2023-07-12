"Avcılar Modeli" ikinci defa Birleşmiş Milletler'de anlatıldı

İSTANBUL - Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında konuştu. Türkiye'de örnek olan "Avcılar Modeli'ni anlatan Hançerli, bu toplantılara üst üste ikinci kez katılan ilk belediye başkanı oldu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 10-19 Temmuz tarihlerinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde yapılmakta olan toplantılara davetli olarak A.B.D.'nin New York kentine gitti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Tabandan Kalkınma ve Yerel Yönetimlerin Rolü" üzerine düzenlenen panelde konuşma yapan Hançerli, dünyadaki tüm yerel yönetimlerin nasıl desteklenebileceği konusunda deneyim ve görüşlerini paylaştı.

ECOSOC Başkanı tarafından davet edildi

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı tarafından üst düzey politika forumuna davet edilen Başkan Hançerli, bu kritik öneme sahip foruma üst üste iki defa katılan ilk belediye başkanı oldu.

Hançerli BM kürsüsünden 'Avcılar Modeli'ni anlattı

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin değerlendirildiği ve politika yapıcıların deneyimlerini paylaşabildiği Birleşmiş Milletler Üst Düzey Politika Forumu'nda (High Level Political Forumu - HLPF) İngilizce konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Dünya'ya örnek olan başarılı çalışmalarını anlattı.

" 6 temele dayanan 'Avcılar Kentsel Dönüşüm Modeli'ni geliştirdik"

Panelde konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Türkiye'nin İstanbul şehrinin enerji dolu Avrupa yakasında bulunan ve yarım milyon insana ev sahipliği yapan capcanlı ilçesi Avcılar'ın Belediye Başkanı olarak bugün aranıza katılmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünkü tartışma konumuz, alternatif idare modellerimize yön veren temel bir prensip olarak 'Tabandan Yukarıya Kalkınma.' 'Tabandan Yukarıya Kalkınma,' Avcılar halkının refahının bizim için öncelikli olduğu anlamına gelmektedir. Bu anlayış, kaynak tahsis kararlarımızda, proje yönetimlerimizde ve gelecek planlamalarımız ile eylemlerimiz için etkili bir şekilde performansımızı ölçmemizde bize destek olmaktadır. 'Tabandan Yukarıya Kalkınma' hedeflerimize ulaşmamız için bize açık bir yol göstermektedir. Biz Avcılar olarak çeşitli bir nüfusa ev sahipliği yapmaktayız ve deprem tehdidi, göç baskısı, düşük sosyoekonomik refah düzeyi, sağlık endişeleri gibi sorunlarla yüz yüzeyiz. Biz buna karşılık olarak 6 temele dayanan 'Avcılar Kentsel Dönüşüm Modeli'ni geliştirdik. Bu model, bir yandan Avcılar'ı 'dayanıklı bir kent' haline getirmeyi, diğer yandan da 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak, gerçek sorunlara gerçek çözümler sunma ve deneyimlerimizi dünyayla paylaşma kararlılığımızı yansıtmaktadır. Kentimizin önemli başarılarından biri, kentsel dönüşüm politikalarında kaydettiğimiz ilerlemedir. Bu program aracılığıyla, şehrimizdeki 65 binden fazla kişiye güvenli, yeşil ve hoş komşuluklar sunan geleceği güvence altına aldık. Bu girişim, sadece vatandaşlarımızın refahını teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir ve dayanıklı şehirlerin sağlanmasını amaçlayan SKA 11'e de katkıda bulunuyor. Eğitim, genel stratejimizin merkezinde yer almaktadır. Sosyoekonomik arka planlarına bakmaksızın herkes için ücretsiz özel ders merkezleri ve eşit eğitim fırsatları sunmak amacıyla ciddi yatırımlar yaptık. İklim değişikliğiyle mücadele de önemli bir sorundur ve biz kendimizi SKA 13 - İklim Eylemi'ne adamış durumdayız. Bu alanda perma-kültür projeleri ve bu projelerin uygulamalı örnekleri özellikle kentimizde genç nüfus tarafından giderek artan bir ilgi görmektedir. Tüm bunları ve daha fazlasını Belediyemizin web sitesinde kamuya açık olarak yayında olan VLR'mizde yer almaktadır." diye konuştu.

"Birlikte, SKA'ların küresel vizyonunu yerel bir gerçekliğe dönüştürebiliriz"

konuşmasının devamında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Yerel yönetimler, yerel sorunlara yakınlıkları ve bu sorunlarla iç içe olmaları nedeniyle gerçek sorunlara gerçek çözümler, vakitli, uygun ve güvenilir çözümler sunmak için diğer idari yönetim kademelerinden çok daha iyi konumlanmış durumda olup kendine özgü imkanlara sahiptir. Son 4 yıl içinde, pandemi döneminde, ardından gelen ekonomik krizlerde ve halkımızda trajik can kayıplarının yaşandığı depremlerde; insanların ihtiyaçları için yerel yönetimlerin devreye girerek hızlı ve etkili çözümler sunma kapasitesine tanıklık ettik ve etmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimlerin dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Yerel yönetimlerin toplumlarına öncülük ederek onları krizden kurtarma kapasiteleri kanıtlanmıştır. Ancak ulusal ve uluslararası düzeylerde dönüştürücü ve uzun vadeli değişim yaratabilmek için desteğe ihtiyacımız var. Yerel yönetimleri; halk öncülüğünde yürütülen büyüme projeleri başlatma, destekleme ve geliştirmeye yönelik daha fazla idari yetkiyle donatmak ve amaca özel mali kaynakları erişilebilir kılmak vasıtasıyla kentlerimizin potansiyelini açığa çıkarabilir, toplumumuzun görmezden gelinen kesimlerini ayağa kaldırabiliriz. Sonuç olarak, bu Konferansa katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Sık sık buluşup öğrenmeye ve paylaşmaya devam ederek sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışalım. Avcılar olarak, bu yolculuğun bir parçası olmaya hazır ve heyecanlıyız. Birlikte, SKA'ların küresel vizyonunu yerel bir gerçekliğe dönüştürebiliriz." dedi.