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Avcılar metrobüs kazasında ölü var mı? Avcılar metrobüs kazasında yaralı var mı?

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Avcılar metrobüs kazasında ölü var mı? Avcılar metrobüs kazasında yaralı var mı?

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Peki, Avcılar metrobüs kazasında ölü var mı? Avcılar metrobüs kazasında yaralı var mı?

Avcılar metrobüs kazasında ölü var mı? Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Peki, Avcılar metrobüs kazasında ölü var mı? Avcılar metrobüs kazasında yaralı var mı? İşte detaylar...

AVCILAR METROBÜS KAZASINDA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Avcılar metrobüs kazasında ölü var mı? Avcılar metrobüs kazasında yaralı var mı?

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Avcılar 3. Sayfa Gündem Haberler

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