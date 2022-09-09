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Avcılar metrobüs kazası videosu! (VİDEO) Avcılar metrobüs kaza anı videosu var mı?

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İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Avcılar metrobüs kazası videosu! Avcılar metrobüs kaza anı videosu var mı?

Avcılar metrobüs kazası videosu! İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Avcılar metrobüs kaza anı videosu var mı? Avcılar metrobüs kazası videosu ve detaylar haberimizde...

AVCILAR METROBÜS KAZASI

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar metrobüs kazası videosu! (VİDEO) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI!

Avcılar metrobüs kazası videosu! (VİDEO) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI!

Avcılar metrobüs kazası videosu! (VİDEO) AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI!

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