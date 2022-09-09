Avcılar metrobüs kazası! (VİDEO) Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? SON DURUM'

Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? Avcılar metrobüs kazası merak ediliyordu.

Avcılar metrobüs kazası! Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? Avcılar metrobüs kazası merak ediliyordu. İşte detaylar...

AVCILAR METROBÜS KAZASI

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

CAMLARI ÇIKARAK DIŞARI ÇIKTI

Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Duraklarda metrobüs bekleyen insanlar kısa sürede artarak büyük bir yoğunluk oluşturdular.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı.