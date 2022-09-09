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Avcılar metrobüs kazası! (VİDEO) Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? SON DURUM!

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Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? Avcılar metrobüs kazası merak ediliyordu.

Avcılar metrobüs kazası! Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? Avcılar metrobüs kazası merak ediliyordu. İşte detaylar...

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Avcılar metrobüs kazası! (VİDEO) Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı?

Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar metrobüs kazası! SON DAKİKA! Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı?

Avcılar metrobüs kazası! SON DAKİKA! Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı?

Avcılar metrobüs kazası! (VİDEO) Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı?

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Duraklarda metrobüs bekleyen insanlar kısa sürede artarak büyük bir yoğunluk oluşturdular.

Avcılar metrobüs kazası! (VİDEO) Avcılar metrobüs kazası ölü ve yaralı var mı? SON DURUM'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı.

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandıSon Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı Son dakika haberleri! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi.Son dakika haberleri! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını bildirdi. Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunçAvcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazadan gelen ilk görüntüler korkunç Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?Metrobüs kazası nerede? Metrobüs kazası hangi durakta oldu?
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Avcılar 3. Sayfa Gündem Haberler

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