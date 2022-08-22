Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nerede? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
Gündem Haberleri
İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nerede? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nerede? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...
İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:
Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. 7 kattan oluşan yurdumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesine olan yakınlığı ile dikkat çekmektedir.
Üniversite Mahallesi,Cemil Meriç Sokak, No:13 Avcılar/İstanbul
Özel İBB Avcılar – 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Öğrenciler metrobüs hattının Avcılar durağına 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan yurdumuz İETT'nin 76-B ya da 76-O hattıyla ulaşılabilen Cihangir Mahallesi durağına, 76-D hattının İGDAŞ durağına da yürüme mesafesi uzaklığındadır.
Marmaray kullanan öğrencilerimiz ise Küçükçekmece durağında indikten sonra minibüs kullanarak yurdumuza ulaşabilmektedir.
Öğrencilerimiz ayrıca bu ulaşım araçlarından en birini kullanarak Taksim, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.
BİNADA;
- Bilgisayar Odası
- Çalışma Odası
- Tv
- Kütüphane
- Çamaşırhane ve Ütü Odası
- Valiz Odası
- Aktivite Odası
- Havalandırma Sistemi
- Spor Salonu
- 24 Saat Kamera Sistemi
- 24 Saat Sıcak Su
- Su Deposu
- Temizlik Hizmeti
- Jeneratör
- Güvenlik Hizmeti
- Yangın Merdiveni
- Turnike
- Yemekhane / Mutfak
- Asansör
- Mescit
ODALARDA;
- Kesintisiz İnternet
- Banyo ve Tuvalet
- Baza Yatak
- Soyunma Dolabı
- Komodin
- Sandalye
- Çalışma Masası
- Kitaplık
- Buzdolabı
- Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi
DİĞER;
- İdari Ofisler
- Ziyaretçi Bekleme Alanı
- Güvenlik Odası
- Sistem Odası
- Fuaye Alanı
- Rezervasyon Bankosu
- Depo
ODA SAYISI : 75
Sosyal Çevre
Özel İBB Avcılar – 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun bulunduğu çevre ve Avcılar ilçesi öğrencilerimiz için birçok sosyal imkana sahiptir.. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içinde yer alan İBB Avcılar Spor Kompleksi öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmektedir. Tesis basketbol, fitness, masa tenisi, pilates, reformer, spinning, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Avcılar'da yer alan Barış Manço Kütür Merkezinde kültür sanat etkinliklerini takip etme imkanı olan öğrencilerimiz, Avcılar Sosyal Tesislerinde uygun fiyatlarda yemek yiyip kafe bölümünde hoşça vakit geçirebilmektedir.
Avcılar sahile yürüme ya da toplu taşıma aracı kullanarak ulaşabilen öğrencilerimiz yine ulaşım araçlarını kullanarak Taksim, Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki tüm kültür, sanat ve sosyal etkinliklere katılabilmektedir.
Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Sağlık
Özel İBB Avcılar – 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmekte, isterlerle Beylikdüzü Devlet Hastanesini ya da yurt çevresindeki aile hekimlerini de tercih edebilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.