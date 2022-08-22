İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nerede? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu olanakları!

Avcılar Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu nerede? Avcılar Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...

AVCILAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:

Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu 2021 yılında hizmete başlamış olup, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. 7 kattan oluşan yurdumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesine olan yakınlığı ile dikkat çekmektedir.

AVCILAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU NEREDE?

Üniversite Mahallesi,Cemil Meriç Sokak, No:13 Avcılar/İstanbul

AVCILAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU NASIL GİDİLİR?

Özel İBB Avcılar – 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Öğrenciler metrobüs hattının Avcılar durağına 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan yurdumuz İETT'nin 76-B ya da 76-O hattıyla ulaşılabilen Cihangir Mahallesi durağına, 76-D hattının İGDAŞ durağına da yürüme mesafesi uzaklığındadır.

Marmaray kullanan öğrencilerimiz ise Küçükçekmece durağında indikten sonra minibüs kullanarak yurdumuza ulaşabilmektedir.

Öğrencilerimiz ayrıca bu ulaşım araçlarından en birini kullanarak Taksim, Şişli, Bakırköy ve Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.

AVCILAR KIZ ÖĞRENCİ İMKANLARI

BİNADA;

Bilgisayar Odası

Çalışma Odası

Tv

Kütüphane

Çamaşırhane ve Ütü Odası

Valiz Odası

Aktivite Odası

Havalandırma Sistemi

Spor Salonu

Salonu 24 Saat Kamera Sistemi

24 Saat Sıcak Su

Su Deposu

Temizlik Hizmeti

Jeneratör

Güvenlik Hizmeti

Yangın Merdiveni

Turnike

Yemekhane / Mutfak

Asansör

Mescit

ODALARDA;

Kesintisiz İnternet

Banyo ve Tuvalet

Baza Yatak

Soyunma Dolabı

Komodin

Sandalye

Çalışma Masası

Kitaplık

Buzdolabı

Duman & Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi

DİĞER;

İdari Ofisler

Ziyaretçi Bekleme Alanı

Güvenlik Odası

Sistem Odası

Fuaye Alanı

Rezervasyon Bankosu

Depo

ODA SAYISI : 75

Sosyal Çevre

Özel İBB Avcılar – 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun bulunduğu çevre ve Avcılar ilçesi öğrencilerimiz için birçok sosyal imkana sahiptir.. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi içinde yer alan İBB Avcılar Spor Kompleksi öğrencilerimiz tarafından kullanılabilmektedir. Tesis basketbol, fitness, masa tenisi, pilates, reformer, spinning, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Avcılar'da yer alan Barış Manço Kütür Merkezinde kültür sanat etkinliklerini takip etme imkanı olan öğrencilerimiz, Avcılar Sosyal Tesislerinde uygun fiyatlarda yemek yiyip kafe bölümünde hoşça vakit geçirebilmektedir.

Avcılar sahile yürüme ya da toplu taşıma aracı kullanarak ulaşabilen öğrencilerimiz yine ulaşım araçlarını kullanarak Taksim, Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki tüm kültür, sanat ve sosyal etkinliklere katılabilmektedir.

Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.

Sağlık

Özel İBB Avcılar – 1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmekte, isterlerle Beylikdüzü Devlet Hastanesini ya da yurt çevresindeki aile hekimlerini de tercih edebilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.