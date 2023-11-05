İstanbul'da indirim çadırları neler ve Avcılar indirim çadırı ne zamana kadar açık olduğu merak ediliyor. Avcılar fırsat çadırına nasıl gidilir ve Avcılar indirim çadırı saat kaça açık soruları gündeme geliyor. Peki, Avcılar indirim çadırı ne zamana kadar açık? Avcılar fırsat çadırına nasıl gidilir?

İstanbul'un belirli ilçelerine indirim çadırları kuruluyor. Avcılar indirim çadırı ne zamana kadar açık ve Avcılar fırsat çadırına nasıl gidilir soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çadır günleri ne zaman ve Avcılar indirim çadırı saat kaça kadar açık olduğu gündeme geliyor. Avcılar indirim çadırı ne zamana kadar açık? Avcılar fırsat çadırına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

AVCILAR İNDİRİM ÇADIRI NE ZAMANA KADAR AÇIK?

Avcılar indirim çadırı 09:00–21:00 saatleri arası açıktır.

AVCILAR FIRSAT ÇADIRINA NASIL GİDİLİR?

Avcılar fırsat çadırı adresi: Cihangir, D-100 Güney Yan Yolu No:255, 34310 Avcılar/İstanbul, Türkiye