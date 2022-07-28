İstanbul'un meşhur semt pazarları, eğlenceli esnafı ve hareketli atmosferi ile vatandaşların uğrak noktasıdır. İstanbul'da popüler olan Avcılar Firuzköy Pazarı nerede ve hangi gün olduğu merak ediliyor. İstanbul'un en eski pazarlarından biri olan Tarihi Avcılar Firuzköy Pazarına nasıl gidilir haberimizin ayrıntılarında yer alıyor. Avcılar Firuzköy Pazarı hangi gün? Avcılar Firuzköy Pazarı nerede? Avcılar Firuzköy Pazarına nasıl gidilir? Detaylar haberimizdedir…

AVCILAR FİRUZKÖY PAZARI HANGİ GÜN?

Avcılar Firuzköy Pazarı her hafta Pazartesi günü kuruluyor. Kapalı alanda kurulan Avcılar Firuzköy Pazarı mevsim meyve ve sebzelerin bulabileceğiniz ünlü bir pazardır.

AVCILAR FİRUZKÖY PAZARI NEREDE?

Avcılar Firuzköy Pazarı, Avcıların Firuzköy mevkisinde bulunuyor.

AVCILAR FİRUZKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Pazara Avcılar ve Beylikdüzü'nden otobüs ve minibüslerle ulaşabilirsiniz.