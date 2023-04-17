BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Avcılar elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Avcılar'da meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Avcılar elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Avcılar elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Avcılar'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Avcılar elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Avcılar elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

AVCILAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;