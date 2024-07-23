Avcılar'da yangın! Avcılar'da ne oldu? Yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü?

Avcılar'da iş yerinde yangın paniği yaşandı. Yangına müdahale sırasında yaşanan patlama anı kameralara yansıdı. Avcılar'daki yangın söndürüldü mü? Yangın neden çıktı, ne oldu?

AVCILAR'DA NE OLDU?

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.