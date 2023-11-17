Avcılar'da Otomobil Markete Girdi

Avcılar'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir markete girdi. Market camlarının kırıldığı olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

AVCILAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir markete girdi. Market camlarının kırıldığı olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı üzerinde, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Tolgahan K. yönetimindeki 34 HLJ 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir markete girdi. Marketin ön cephesindeki camlar, büyük bir gürültü ile dağıldı. Kazada, çeşitli yerlerinde küçük sıyrıklar olan sürücü Tolgahan K., otomobilden çıkarılarak Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile kaldırıldı.