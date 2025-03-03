Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?

Avcılar'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, babanın eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü araştırıyor. Peki, Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?

AVCILAR'DA NE OLDU?

Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.