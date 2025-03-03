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Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?

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Avcılar'da yaşanan korkunç olayda bir baba, eşini ve çocuklarını öldürdü. Soruşturma devam ederken, olayın detaylarına dair bilgilerin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki, Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?

Avcılar'da yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, babanın eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü araştırıyor. Peki, Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?

AVCILAR'DA NE OLDU?

Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?

Avcılar'da ne oldu? Baba, eşini ve çocuklarını neden öldürdü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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