Avcılar'da Köpeklerin Neden Olduğu Tavan Göçüğü

Avcılar'da sokakta yürüyen 3 genç köpekten korkarak kaçtı biri ise telaşla otomobilin üzerine çıkarak tavanında göçüğe neden oldu.

AVCILAR'da sokakta yürüyen 3 genç köpekten korkarak kaçtı biri ise telaşla otomobilin üzerine çıkarak tavanında göçüğe neden oldu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak'taki evinin önünde otomobilini park eden bir kişi sabah uyandığında aracın tavan bölümünde ezilme ve kaportanın bazı bölümlerinde spor ayakkabısı izleri olduğunu gördü. Evin hemen yanındaki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen adam, gece yarısı yolda yürüyen üç gencin ileride karşılaştıkları köpeğe bağırdığını, buna tepki gösteren hayvanın onlara doğru havlayarak bir süre kovaladığını, can havliyle kaçan 3 kişiden birisinin park halindeki otomobilin üzerine çıkarak yürüdüğünü ve üzerinde kısa süre oturduğunu gördü. Araçtaki göçük yapılan müdahale ile düzeltilirken, kaçan gencin ayak izlerinin otomobilin üzerinde olduğu görüldü.