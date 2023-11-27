Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Avcılar'da Kadın Sosyalleşme Evi açıldı. Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi'nin açılışında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Kadın güçlenmeli. Kadın güçlendikçe, kadına yönelik şiddet de azalacak" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Avcılar'da anlamlı bir açılış gerçekleştirildi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi'nin açılışını, mahalle sakini kadınlar ile birlikte yaptı.

Yeşilkent Mahallesi'nde kadınlara hizmet verecek Kadın Sosyalleşme Evi'nde, kadınların her alanda güçlendirilmesi ve farkındalık seviyelerinin arttırılması amacıyla seminerler, eğitimler düzenlenecek. Kadınların el becerilerine uygun, belirli branşlarda hobi kursları açılacak. Kadınların gündelik yaşamlarında sosyalleşebilecekleri, birlikte serbest vakit geçirebilecekleri, özel gün, doğum günü gibi etkinlikleri organize edebilecekleri bir ortam sunulacak. Ayrıca şiddete maruz kalan ve herhangi bir talep ile gelen kadınlar ilgili birimlere yönlendirilecek. Bunların yanı sıra çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanına sahip olan Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi'nde çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini arttıracak eğitim atölyeleri düzenlenecek.

"KADIN GÜÇLENDİKÇE, KADINA YÖNELİK ŞİDDET DE AZALACAK"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Kadın güçlenmeli. Kadın güçlendikçe, kadına yönelik şiddet de azalacak. Bu duygu ve düşünceyle biz Avcılar'da geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 3 tane merkez açtık. Bu 3'üncüsü. Burası da Yeşilkent Mahallemizde imarı yeni yapılan ve yapılaşmanın çok zor olduğu bir mahallede mütevazı ve güzel bir Kadın Sosyalleşme Evi açtık. Kadın güçlendikçe, kadın yan yana geldikçe hem kadının yaşadığı problemler azalacak hem kadın yaşamı, ülkemizi, kentini, mahallesini kesin güzelleştirecektir. Bu düşüncelerle bu merkezi açmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Özellikle ifade etmek istiyorum, cezalar mutlaka caydırıcı olmalı. Daha da önemlisi kadın hayatta, sosyal yaşamda, iş yaşamında, eğitim yaşamında eşit haklardan yararlanabilmeli. Bunu sağlamamız lazım. Bunu sağladığımızda şiddet yok olur demiyorum ama kesin olarak azalır. Onun için kadını güçlendirecek hamleler mutlaka yapmamız lazım. Kadının hayattan eşit haklardan yararlandığı koşulları sağlamamız lazım. Bu vesileyle bu merkezin açılışının hayırlara vesilesi olmasını ve kadınların eşitlik, özgürlük hayalinin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum."