Avcılar'da Kadın Sosyalleşme Evi Açıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi'nin açılışı yapıldı.

Avcılar'da Belediye Başkanı Turan Hançerli tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi açılışı, mahalle sakini kadınların katılımıyla beraber gerçekleştirildi. Bu özel günde açılışı gerçekleştirilen Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi'nde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kadının sosyal ve iş yaşamındaki güç ve dayanışmasına vurgu yaptı.

Açılışta konuşan Başkan Hançerli, "Kadın güçlenmeli. Kadın güçlendikçe, kadına yönelik şiddet de azalacak. Bu duygu ve düşünceyle biz Avcılar'da geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 3 tane merkez açtık. Bu 3.'sü. Burası da Yeşilkent Mahallemizde imarı yeni yapılan ve yapılaşmanın çok zor olduğu bir mahallede mütevazı ve güzel bir Kadın Sosyalleşme Evi açtık. Kadın güçlendikçe, kadın yan yana geldikçe hem kadının yaşadığı problemler azalacak hem kadın yaşamı, ülkemizi, kentini, mahallesini kesin güzelleştirecektir. Bu düşüncelerle bu merkezi açmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Özellikle ifade etmek istiyorum, cezalar mutlaka caydırıcı olmalı. Daha da önemlisi kadın hayatta, sosyal yaşamda, iş yaşamında, eğitim yaşamında eşit haklardan yararlanabilmeli. Bunu sağlamamız lazım. Bunu sağladığımızda şiddet yok olur demiyorum ama kesin olarak azalır. Onun için kadını güçlendirecek hamleler mutlaka yapmamız lazım. Kadının hayattan eşit haklardan yararlandığı koşulları sağlamamız lazım. Bu vesileyle bu merkezin açılışının hayırlara vesilesi olmasını ve kadınların eşitlik, özgürlük hayalinin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL