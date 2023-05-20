Avcılar'da balkonu çöken 36 yıllık bina tahliye edildi

İSTANBUL - Avcılar'da balkonu çöken 36 yıllık binada yapılan incelemelerin ardından vatandaşlar bugün tahliye edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katındaki balkon kendiliğinden çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler binada inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede 36 yıllık binanın bodrum katındaki kolanların çürük olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından içinde 5 daire bulunan binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası bina sakinleri binayı boşalttı.