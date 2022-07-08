Avcılar, Başakşehir ve Beylikdüzü Kurban Bayram namazı saat kaçta 2022? Avcılar, Başakşehir ve Beylikdüzü bayram namazı saati!

Türkiye, 9 Temmuz Cumartesi'den itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak. Peki, Avcılar, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde Bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022? Avcılar, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde Kurban bayramı namazı saat kaçta? Avcılar'da bayram namazı saat kaçta? Başakşehir'de bayram namazı saat kaçta? Beylikdüzü'nde bayram namazı saat kaçta?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi : 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK, HANGİ GÜN?

2022 Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah namazından sonra kılınacaktır.

AVCILAR'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2022?

Diyanet'in resmi takvimine göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurban bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah saat 06:17 'de kılınacaktır.

Avcılar kurban bayramı namaz saati : 06:17

BAŞAKŞEHİR'DE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2022?

Diyanet'in resmi takvimine göre İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kurban bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah saat 06:16 'da kılınacaktır.

Başakşehir kurban bayramı namaz saati : 06:16

BEYLİKDÜZÜ'NDE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2022?

Diyanet'in resmi takvimine göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kurban bayramı namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah saat 06:17 'de kılınacaktır.

Beylikdüzü kurban bayramı namaz saati : 06:17

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.