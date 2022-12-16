Avatar filim serisinin yeni filimi. Avatar 2 Suyun yolu filimi tanıtım filmi yayınlandı. 2 milyar 847 milyon dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok gişe yapan filmi 'Avatar' 13 yıl sonra izleyiciyle buluşacak. Devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nun tanıtım filmi yayınlandı. Peki, Avatar 2 Suyun yolu filimi ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 Suyun yolu filiminin konusu nedir? Avatar 2 Suyun yolu Filiminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Avatar 2 yayın tarihi belli açıklandı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video ile birlikte yeni görüntüler heyecana neden oldu. Vizyona girdiği 2009 yılında dünya genelinde beğeni toplayan yapım, yeni fragmanı ve yayın tarihi ile merakla bekleniyordu. Peki, Avatar: Suyun Yolu ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 Suyun Yolu filiminin konusu nedir? Avatar 2 filiminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

AVATAR SUYUN YOLU FİLİMİNE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar Suyun Yolu filmi için geri sayım başladı. James Cameron imzalı film 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Serinin 3 filminin 2023 Aralık, 4.filmin 2025 Aralık ve 5.filmin 2027 Aralık tarihlerinde vizyona girmesi bekleniyor.

AVATAR 2 FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

AVATAR 2 FİLİMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Merakla beklenen filmin kadrosunda Sam Worthington, Zoe Saldana, CCH Pounder, Matt Gerald, Kate Winslet, Edie Falco, Brendan Cowell ve Michelle Yeoh gibi isimler yer alıyor.