Avatar Suyun Yolu kaç yaş üstü? Avatar 2 kaç yaş üstü, yaş sınırı kaç?

Avatar Suyun Yolu kaç yaş üstü? Avatar Suyun Yolu sinema biletleri satışa çıktı! Avatar Suyun Yolu filmini sinemada izlemek isteyenler Avatar 2 kaç yaş üzeri? Avatar Suyun Yolu kaç yaş üstü merak ediyor. Peki, Avatar Suyun Yolu kaç yaş üzeri, yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

AVATAR SUYUN YOLU KAÇ YAŞ ÜZERİ?

Avatar Suyun Yolu filmi 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Avatar Suyun Yolu filmini sinemada 13 yaş ve üstü seyredebilir.

AVATAR: SUYUN YOLU KONUSU NEDİR?

Avatar: The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek. Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır. Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

AVATAR SUYUN YOLU KAÇ SAAT?

Avatar: Suyun Yolu filmi diğer bir bilinen adıyla Avatar 2 filmi 3 saat 10 dakika olacak. Yani Avatar: Suyun Yolu 190 dakikalık bir film olacak.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Avatar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;

Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones