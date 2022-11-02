Avatar: Suyun Yolu kaç saat? Avatar 2 kaç saat olacak? Avatar 2 kaç dakika?

2009 yılında vizyona giren ve 'dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'ndan beklenen fragman geldi. Peki, Avatar Suyun Yolu kaç saat? Avatar Suyun Yolu kaç dakika?

Avatar Suyun Yolu 2 kaç dakika? 2009 yılında vizyona giren ve 'dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'ndan beklenen fragman geldi. Peki, Avatar Suyun Yolu kaç saat? Avatar Suyun Yolu kaç dakika? İşte detaylar...

AVATAR: SUYUN YOLU KAÇ SAAT?

Avatar: Suyun Yolu filmi diğer bir bilinen adıyla Avatar 2 filmi 3 saat 10 dakika olacak. Yanı Avatar: Suyun Yolu 190 dakikalık bir film olacak.

ZİRVEYİ KİMSEYE VERMİYOR

James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Avatar (2009) 4K HDR olarak23 Eylül'de yeniden vizyona girmişti. Film, 10 milyon doları ABD'den olmak üzere dünya çapında 30,5 milyon dolar hasılat yaptı. Film böylece dünya çapında 2,85 milyar dolarla tüm zamanların en büyük filmi olarak liderliğini korudu.