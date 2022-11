Avatar'a Mercedes-Benz damgası

Sürdürülebilirlik, geleceğin ulaşımı, teknoloji ve yenilik gibi temaları duygusal bir marka deneyimi içinde sunmayı amaçlayan Mercedes-Benz, Avatar: “The Way of Water ve 20th Century Studios” ile stratejik marka iş birliğinin bir sonraki aşamasına geçiyor.

Sürdürülebilirlik, geleceğin ulaşımı, teknoloji ve yenilik gibi temaları duygusal bir marka deneyimi içinde sunmayı amaçlayan Mercedes-Benz, Avatar: "The Way of Water ve 20th Century Studios" ile stratejik marka iş birliğinin bir sonraki aşamasına geçiyor.

Mercedes-Benz, ilk olarak ABD'de 16 Aralık'ta vizyona girecek olan 20th Century Studios yapımı Avatar: The Way of Water filmi için global bir ortak tanıtım kampanyası başlattı.

"Dünya bizim Pandoramız" fikri üstüne inşa edilen kampanya, gezegenimize karşı olan sorumluluğa odaklanarak, Mercedes-Benz'in "Her eylem önemli. Tamamen elektrikli geleceğe giden yolculuğumuza katılın" kurumsal mesajını güçlendiriyor. Avatar: The Way of Water filmine ait özel görüntüler, hayali bir dünyaya benzeyen lokasyonla ve capcanlı bir çevre yansıtıyor. Kampanya, TV, sinema, dijital ve sosyal medya kanallarından Mercedes-Benz'in dünya genelinde öne çıkan pazarlarında yer alacak. Kampanya, Avatar dünyasından ilham alan Vision AVTR konsept aracıyla başlayan bir döngüyü tamamlıyor.

Mercedes-Benz filosu, pazar koşullarının izin verdiği tüm pazarlarda 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacak. Ürün gamı; EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV ve EQV olmak üzere tam sekiz elektrikli modeli kapsıyor. Buna Mercedes-AMG'nin EQE, EQE SUV ve EQS performans modelleri de ekleniyor. Böylece Mercedes-Benz, her segmentte tamamen elektrikli bir model sunuyor. Mercedes-EQ modelleri ve konsept otomobilleri, inovasyon, ekip çalışması ve kaynakları korumak için ortak bir kararlılıkla bugün ve gelecekte nelerin başarılabileceğini gözler önüne seriyor. Bu yılın başında tanıtılan Vision EQXX konsept modeli ise elektrikli araç teknolojisi ve geleceğin sürdürülebilirliği için somut ve tamamen gerçekçi bir yol sunuyor. Ayrıca Las Vegas'taki CES 2020'de sergilenen VISION AVTR konsept aracı, Mercedes-Benz tasarımcılarının, mühendislerinin ve trend araştırmacılarının uzak gelecekteki ulaşım vizyonunu somutlaştırıyor.

Vision AVTR – Avatar'dan ilham aldı

Mercedes-Benz Vision AVTR, eğlence sektörünün en yenilikçi film markalarından biri olan Avatar ile dünyanın en değerli sekizinci markası olan Mercedes-Benz (Interbrand Ranking 2022'ye göre) arasındaki küresel iş birliğinin bir sonucu. Çığır açan konsept aracın adı "Gelişmiş Araç Dönüşümü" anlamına geliyor. Otonom konsept araçtaki biyometrik bağlantı, insan, makine ve doğa arasında tamamen yeni bir etkileşim sağlıyor.

Gergin "tek yay" çizgileri ve organik tasarım dili, dış ve iç mekanı bütünleştiriyor. Geri dönüşümlü malzemelerden üretilen vegan Dinamica deri, sadece biyolojik çeşitlilik içinde gelişen ve hızlı büyüyen Karuun (rattan) ve organik, gübreye dönüşebilir batarya teknolojisi gibi sürdürülebilir malzemeler, kapalı bir ekonomi döngüsü yaratıyor. Aracın arkasındaki otuz üç biyonik kanatçık, doğal, akıcı ve zarif hareketlerle sürücü ile ve sürücü aracılığıyla dış dünya ile iletişim kurabiliyor. Vision AVTR, geleneksel bir direksiyon simidi yerine orta konsolda çok işlevli bir kontrol elemanına sahip. Yolcular ellerini kumandanın üzerine koyduklarında iç mekan canlanıyor ve araç yolcuları kalp atış hızlarından tanıyor. Kullanıcı elini kaldırdığında, akıllı sistem bir seçim menüsünü avuç içine yansıtıyor ve kullanıcının farklı işlevler arasında sezgisel olarak seçim yapmasına olanak tanıyor.

Avatar: The Way of Water

İlk filmdeki olayların on yıldan daha üzün bir süre sonrasını ele alan Avatar: The Way of Water, Sully ailesinin (Jake, Neytiri ve çocukları) yaşadığı sıkıntıları, birbirlerini güvende tutmak için verdikleri çabayı, hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları trajediyi anlatıyor.

Avatar: The Way of Water filminin yönetmenliğini James Cameron, yapımcılığını James Cameron ve Jon Landau ve yönetici yapımcılığını ise David Valdes ve Richard Baneham üstleniyor. Filmde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi ve Kate Winslet yer alıyor. Film dünyada önce ABD'de 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.