Avatar 3, James Cameron tarafından yönetilen, üretilen, ortaklaşa yazılan ve ortak kurgulanan, yakında çıkacak olan bir Amerikan epik bilimkurgu filmidir. Peki, Avatar 3 ne zaman çıkacak? Avatar 3 çıkacak mı, çekildi mi? Soruları gündemdeydi. İşte Avatar 3 ile ilgili bilgiler...

Avatar 3 ne zaman çıkacak? Avatar 3, James Cameron tarafından yönetilen, üretilen, ortaklaşa yazılan ve ortak kurgulanan, yakında çıkacak olan bir Amerikan epik bilimkurgu filmidir. Peki, Avatar 3 ne zaman çıkacak? Avatar 3 çıkacak mı, çekildi mi? Soruları gündemdeydi. İşte Avatar 3 ile ilgili bilgiler...

AVATAR 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avatar 3, 15 Ağustos 2017'de Avatar 2 ile aynı anda çekime başladı. İki ek devam filminin ilk iki post prodüksiyondan hemen sonra çekime başlaması amaçlanıyor ve sırasıyla 18 Aralık 2026 ve 22 Aralık 2028'de vizyona girmesi bekleniyor.

AVATAR 3 HAKKINDA BİLGİLER

Avatar 3, James Cameron tarafından yönetilen, üretilen, ortaklaşa yazılan ve ortak kurgulanan, 20 Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanan, yakında çıkacak olan bir Amerikan epik bilimkurgu filmidir. Avatar (2009) filminin planlanan dört devam filminden ikincisi ve Avatar 2'nin (2022) devamı olacak ve onu Cameron'ın Avatar serisinin üçüncü filmi yapacak. Cameron filmin yapımcılığını Jon Landau ile birlikte üstleniyor, Rick Jaffa ve Amanda Silver ilk başta ortak yazarları olarak duyurulmuştu; Daha sonra Cameron, Jaffa, Silver, Josh Friedman ve Shane Salerno'nun ayrı senaryoları bitirmek için görevlendirilmeden önce tüm devam filmlerinin yazım sürecinde yer aldıkları ve nihai yazı kredilerini belirsiz hale getirdiği açıklandı. Oyuncular Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, CCH Pounder, Dileep Rao, Giovanni Ribisi ve Matt Gerald'ın ilk iki filmden geri dönmesi bekleniyor. İkinci filmdeki rollerini yeniden canlandıran isimler ise Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement ve Oona Chaplin.

AVATAR 3 OYUNCULARI

Na'vi

Sam Worthington, Neytiri'ye aşık olan ve Avatar Programının bir parçası olduktan sonra Na'vi ile arkadaş olan, sonunda insanlarla olan çatışmalarında onların tarafını tutan ve onları zafere götüren eski bir insan olan Jake Sully rolünde; İlk filmin sonunda, Omaticaya'nın (hikayenin merkezindeki Na'vi klanı) yeni lideri olur ve zihnini kalıcı olarak avatarına aktarır.

Zoe Saldana, Jake'in eşi ve önceki klan şefinin kızı olan Neytiri rolünde.

CCH Pounder, Omaticaya'nın ruhani lideri ve Neytiri'nin annesi Mo'at rolünde.

Cliff Curtis, Metkayina'nın resif insanları klanının lideri Tonowari rolünde.

David Thewlis, açıklanmayan bir rolde. Thewlis, karakterinin doğası hakkında gizli kalmasına rağmen, "filmlerde yapacak çok işi olduğunu", rolünün hareket yakalama gerektirdiğini ve Avatar 3 ila 5'te yer alacağından bahsetti. Ocak 2020'de karakterinin bir Na'vi olduğundan bahsetti.

İnsan

Joel David Moore, ilk filmde Na'vi'nin tarafını seçen Avatar Programının eski bir parçası olan Dr. Norm Spellman rolünde.

Matt Gerald, Onbaşı Lyle Wainfleet rolünde.

Giovanni Ribisi, ilk filmde RDA madencilik operasyonunun kurumsal yöneticisi Parker Selfridge rolünde.

Dileep Rao, Avatar Programında çalışan ve Jake'in BKA'ya karşı isyanını desteklemeye gelen bir bilim adamı olan Dr. Max Patel rolünde.

Edie Falco, BKA'nın çıkarlarından sorumlu komutan General Ardmore rolünde.

Brendan Cowell, Pandora'daki bir av gemisinin kaptanı Mick Scoresby rolünde.

Michelle Yeoh, Dr. Karina Mogue rolünde.

Jemaine Clement, Dr. Ian Garvin rolünde.

Bilinmeyen

Stephen Lang, ilk filmde Na'vi ile olan çatışmasında kendi türüne öncülük eden Albay Miles Quaritch rolünde. Karakter Avatar'ın sonunda ölmüş olsa da, Cameron 2010'da Lang'in ilk üç devam filminde geri döneceğini doğruladı ve daha sonra Quaritch'in dört devam filminde bir kez daha ana düşman olarak hareket edeceğini belirtti.

Sigourney Weaver; Weaver aslen ilk filmde Na'vi'nin tarafını tutan ve çatışma sırasında ölen bir insan olan Dr. Grace Augustine olarak göründü. Hem Weaver hem de Cameron, Weaver'ın devam filmlerinde geri döneceğini doğrulasa da, 2014'te aynı karakteri oynamayacağını belirtti.

Oona Chaplin'in rolü "devanın tüm destanını kapsayan güçlü ve canlı bir merkezi karakter" olarak tanımlandı.