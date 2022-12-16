2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada rekor üstüne rekor kıran Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'nun uzun fragmanı yayınlandı. Filmin hayranları ise arama motorlarında Avatar 2 nerede yayınlanacak? Avatar 2 nereden izlenir? Avatar 2 hangi platformda yayınlanıyor? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

EYG Gayrimenkul halka arz ne zaman? EYG halka arz fiyatı ne kadar? EYG halka arz kodu ne? EYG kaç lot veriyor? EYGYO halka arz ne zaman?

2009 yılında vizyona giren ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'ndan beklenen fragman geldi. Peki, Avatar 2 nerede yayınlanacak? Avatar 2 nereden izlenir? Avatar 2 hangi platformda yayınlanıyor?

AVATAR 2 NEREDE YAYINLANACAK?

Avatar: Suyun Yolu filmi 16 Aralık tarihinde vizyonlara girecek. Film sinema ekranlarında gösterim yapacak.

AVATAR 2 FRAGMAN İZLE!