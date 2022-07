James Cameron'ın ilk filmini 2009 yılında yönettiği bilim kurgu Avatar'ın devam filmi Avatar 2 veya Avatar: The Way of Water'ın ne sinemalara ne zaman çıkacağı bilim kurgu severler tarafından "Avatar 2 ne zaman çıkacak?" şeklinde aratılıyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar: The Way of Water ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

James Cameron tarafından yönetilen ve yapımcılığını ünlü 20th Century Studios'un üstlendiği ABD yapımlı bilim kurgu filmi Avatar 2 veya Avatar: The Way of Water, 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona gireceği açıklandı.

AVATAR 2 BÜTÇESİ NE KADAR?

2009 yılında çekilen ilk filmi Avatar'da 237 milyon dolar bütçe ile dünya çapında 2.7 milyar dolar hasılat elde eden Avatar'ın devam filminin bütçesinin ise 250 milyon dolar olduğu açıklandı.

AVATAR NE ZAMAN TÜRKİYEYE GELİYOR?

14 Aralık 2022 tarihinde Fransa'da vizyona girecek olan Avatar 2, 16 Aralık 2022 tarihinde ise Türkiye'de sinemalarda yerini alacağı bildirildi.