Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar: The Way of Water ne zaman çıkacak?
James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bilim kurgu filmi Avatar'ın yeni filminin ne zaman çıkacağı film severler tarafından araştırılıyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi ne zaman vizyona girecek? Avatar: The Way of Water ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…
James Cameron'ın ilk filmini 2009 yılında yönettiği bilim kurgu Avatar'ın devam filmi Avatar 2 veya Avatar: The Way of Water'ın ne sinemalara ne zaman çıkacağı bilim kurgu severler tarafından "Avatar 2 ne zaman çıkacak?" şeklinde aratılıyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar: The Way of Water ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
James Cameron tarafından yönetilen ve yapımcılığını ünlü 20th Century Studios'un üstlendiği ABD yapımlı bilim kurgu filmi Avatar 2 veya Avatar: The Way of Water, 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona gireceği açıklandı.
2009 yılında çekilen ilk filmi Avatar'da 237 milyon dolar bütçe ile dünya çapında 2.7 milyar dolar hasılat elde eden Avatar'ın devam filminin bütçesinin ise 250 milyon dolar olduğu açıklandı.
14 Aralık 2022 tarihinde Fransa'da vizyona girecek olan Avatar 2, 16 Aralık 2022 tarihinde ise Türkiye'de sinemalarda yerini alacağı bildirildi.