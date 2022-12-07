Büyük bütçeler ile çekimi yapılan Avatar 2 filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Serinin ilk filmi 2009 yılında yayınlanırken izlenme rekorları kırmıştı. Avatar 2 için hazırlıklar devam ederken filmin ne zaman yayınlanacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 suyun yolu filiminin konusu nedir? Avatar 2 oyuncuları kimlerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ABD yapımı bilim kurgu filmi Avatar 2'nin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Avatar film serisinin ilki 2009 yılında yayınlarak izlenme rekorları kırmıştı. 2021 yılında yayınlanması beklenen Avatar 2'nin vizyon tarihi birkaç kez ertelendi. James Cameron'ın yazıp yönettiği Avatar, tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu kazanmıştır. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 suyun yolu filiminin konusu nedir? Avatar 2 oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm dünyanın merakla beklediği açıklama geldi. Yönetmen James Cameron ve yapımcı şirket Disney tarih verdi! Buna göre; Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

Bunun yanında eş zamanlı olarak serinin devamı olan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5 filmlerinin sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de vizona girmesi bekleniyor.

AVATAR 2 SUYUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Avatar: The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek. Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır. Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Avatar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;

Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones