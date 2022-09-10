Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar konusu ne?
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Avatar 2 filminin fragmanın yayınlanmasının ardından, sinemaseverler filmin ne zaman beyazperdede olacağını araştırmaya başladı. 'Avatar 2 ne zaman vizyona girecek, Avatar 2 filminin konusu nedir?' sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar konusu ne?
Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorlarını alt üst eden filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filmine ilişkin yeni görseller paylaşıldı. Filmin takipçileri dört gözle beklediği Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar konusu ne? İşte detaylar haberimizde...
Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney'den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.
Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.
Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.
Jake Sully rolünde Sam Worthington
Neytiri rolünde Zoe Saldana
Ronal rolünde Kate Winslet
Mo'at rolünde CCH Pounder
Tonowari rolünde Cliff Curtis
Neteyam rolünde Jamie Flatters
Lo'ak rolünde Britain Dalton
Tuktirey rolünde Trinity Bliss