Avatar 2 filminin fragmanın yayınlanmasının ardından, sinemaseverler filmin ne zaman beyazperdede olacağını araştırmaya başladı. 'Avatar 2 ne zaman vizyona girecek, Avatar 2 filminin konusu nedir?' sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar konusu ne?

Başarılı yönetmen James Cameron'un gişe rekorlarını alt üst eden filmi Avatar'ın devam filmi olan Avatar 2 filmine ilişkin yeni görseller paylaşıldı. Filmin takipçileri dört gözle beklediği Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi ne zaman çıkacak? Avatar konusu ne? İşte detaylar haberimizde...

AVATAR 2 THE WAY OF WATER (SUYUN YOLU) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar 2 ile ilgili açıklama filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney'den geldi. Avatar 2 filmi 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre filmin ismi Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olacak. Film, isminden de anlaşılacağı üzere su altındaki bir evrende geçecek.

AVATAR 2 THE WAY OF WATER (SUYUN YOLU) FİLMİNİN KONUSU

Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır.

AVATAR 2 OYUNCU KADROSU

Jake Sully rolünde Sam Worthington

Neytiri rolünde Zoe Saldana

Ronal rolünde Kate Winslet

Mo'at rolünde CCH Pounder

Tonowari rolünde Cliff Curtis

Neteyam rolünde Jamie Flatters

Lo'ak rolünde Britain Dalton

Tuktirey rolünde Trinity Bliss