Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 çıkış tarihi ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Avatar 2 fragman FULL HD İZLE!

Yaptığı hasılat rakamları ile dönemine damga buran filmlerden bir tanesi de Avatar serisi olmuştu. Yıllardır ikinci film için müjde veren fakat çekimleri devam eden filmin fragmanı ise geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 çıkış tarihi ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Avatar 2 fragman İZLE!

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Sorusu, serinin ilk filmini izleyen birçok izleyici tarafından merak konusu olmuştu. İlk film birçok izleyici tarafından beğeni görmeyi başarmıştı. Dönemine göre yapılan görsel efektler konusunda oldukça başarılı olan film, hasılat rekorları kırmayı başarmıştı. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 çıkış tarihi ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Avatar 2 fragman İZLE!

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günlerde ise serinin ikinci filmi olan Avatar 2 çıkış tarihi belli oldu. Devam filmi olacak olan Avatar 2 The Way Of Water (Suyun yolu) filminin 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.

AVATAR 2 FRAGMAN

AVATAR FİLMİ HAKKINDA

Avatar, 2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.

Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.