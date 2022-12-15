2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada rekor üstüne rekor kıran Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'nun uzun fragmanı yayınlandı. Filmin hayranları ise arama motorlarında Avatar 2 fragman izle! Avatar: Suyun Yolu fragmanı HD izle! araması yaptı. Detaylar haberimizde.

2009 yılında vizyona giren ve 'dünyanın en çok hasılat yapan filmi' unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu'ndan beklenen fragman geldi. Avatar 2 fragman izle! Avatar: Suyun Yolu fragmanı HD izle!

AVATAR 2 FRAGMAN İZLE!