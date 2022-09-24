Avatar 2 fragman İZLE! Avatar 2 fragmanı yayınlandı mı? Avatar 2 fragmanı izle Full HD İZLE!

Dünyaca ünlü filmler arasında yer alan ve gişe hasılatları ile birlikte dudak uçuklatan ilk filmin ardından Avatar 2 filminin çekimleri başlamıştı. İzleyiciler Avatar filminin ikincisini heyecanla bekliyordu. İşte Avatar fragman İZLE! Avatar 2 fragmanı yayınlandı mı? Avatar 2 fragmanı izle Full HD İZLE!

İlk filminde kırdığı rekorlar ve aldığı ödüller ile birlikte insanlar beğenisini, ilgisini kazanan filmin ikincisi izleyenleri ile buluşacak. Filmin sevenleri heyecanla ikinci filmin çıkmasını beklerken yayınlanan fragman ile birlikte birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran film, birçok kişi tarafından Avatar 2 fragmanı izle full HD şeklinde aratılıyor. İşte Avatar fragman İZLE! Avatar 2 fragmanı yayınlandı mı? Avatar 2 fragmanı izle Full HD İZLE!

AVATAR 2 FRAGMAN İZLE

AVATAR FİLMİ HAKKINDA

Avatar, 2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.

Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.