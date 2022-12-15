Avatar 2 bilet al! Avatar Suyun Yolu bilet al! Avatar 2 bileti nasıl alınır, nereden alınır? Avatar Suyun Yolu sinema bileti nasıl alınır?

Avatar Suyun Yolu sinema biletleri satışa çıktı! 16 Aralık'ta vizyona girecek olan Avatar 2 Suyun Yolu filmi biletleri nasıl ve nereden alınır merak ediliyor. Haberimizde yer alan Avatar Suyun Yolu sinema bileti al, Avatar 2 bilet al bağlantıları üzerinden Avatar Suyu Yolu bilet al, Avatar 2 sinema bileti al işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Avatar 2 sinema bileti nereden, nasıl alınır? Avatar 2 bilet nasıl alınır?

Avatar Suyun Yolu bilet al! Avatar Suyun Yolu sinema biletleri satışa çıktı.16 Aralık'ta vizyona girecek olan Avatar 2 Suyun Yolu filmi biletleri nasıl ve nereden alınır merak ediliyor. Haberimizde yer alan Avatar Suyun Yolu sinema bileti al, Avatar 2 bilet al bağlantıları üzerinden Avatar Suyu Yolu bilet al, Avatar 2 sinema bileti al işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Avatar 2 sinema bileti nereden, nasıl alınır? Avatar 2 bilet nasıl alınır? İşte, Avatar Suyun Yolu bilet al linki!

AVATAR: SUYUN YOLU BİLET AL

Avatar serisinin 2. filmi olan Avatar: Suyun Yolu filmi bilet satışları başladı. Avatar Suyun Yolu bilet satış işlemleri için haberimizin detaylarında yer alan Avatar Suyun Yolu bilet al bağlantılarını ziyaret edebilirsiniz.

AVATAR 2 BİLET AL

Avatar Suyun Yolu filmi bilet satışı yapan site bağlantıları şunlardır:

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AVATAR: SUYUN YOLU KONUSU NEDİR?

Avatar: The Way of Water; su altındaki bir evrende geçecek. Avatar olaylarından birkaç yıl sonra geçen filmde Sully, artık klanlarının reisi ve Neytiri baş rahibesidir, ancak olaylar görünüşe göre çocuklarına odaklanacaktır. Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

AVATAR SUYUN YOLU KAÇ SAAT?

Avatar: Suyun Yolu filmi diğer bir bilinen adıyla Avatar 2 filmi 3 saat 10 dakika olacak. Yani Avatar: Suyun Yolu 190 dakikalık bir film olacak.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Avatar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;

Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones