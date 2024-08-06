Avantaj topu ne demek? Voleybolda avantaj topu terimi ne anlama geliyor?

Avantaj topu nedir? Avantaj topu kelimesi nerelerde, neden kullanılır? Voleybolda kullanılan avantaj topu terimi gündemde araştırılan ve merak edilen konulardan biri. Avantaj topu ne demek, ne anlama geliyor ve daha fazlasının cevabı detaylarıyla haberimizde…

AVANTAJ TOPU NEDİR?

Smaç yerine pas ile gönderilen top anlamına gelen avantaj topu terimi voleybolda sık kullanılıyor. Avantaj topu alan takım bunu duyurur ve tüm oyuncular servis karşılama konumlarına geri döner.