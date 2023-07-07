Avanos'ta Peribacası Motifli Kokulu Mumlar Üreten Girişimci Kadın

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşadığı evde yöreye özgü çanaklara peribacası motifleri çizip, hazırladığı kokulu mumları içine yerleştiren girişimci kadın, tasarladığı ürünleri yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Hititler döneminden beri el sanatları merkezlerinden biri olarak tanınan, bu yönüyle her yıl binlerce turistin ağırlandığı Avanos'a iki yıl önce yerleşen 30 yaşındaki Selda Elbir, üretime katkı sunmak amacıyla başladığı işinde kısa sürede kendine pazar oluşturdu.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek ilçedeki çanak atölyelerinde üretilen küçük çömleklerin üzerine Kapadokya'yı anlatan resimler çizen Elbir, soya parafinini çeşitli aromalarla eriterek bu kaplara döküyor.

Süslemelerin ardından kokulu mumlarını hazır hale getiren Elbir'in ürettiği ürünler, Ürgüp ve Avanos ilçelerindeki bazı hediyelik eşya mağazalarında, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Elbir'in sosyal medya üzerinden de pazarladığı ürünler, yurt içi ve yurt dışından alıcı buluyor.

"En son Hollanda'ya gönderdim"

Elbir, AA muhabirine, jandarma personeli olan eşinin tayini nedeniyle yerleştikleri ilçede, el sanatlarına olan ilgiyi fark ettikten sonra üretim için adım attığını söyledi.

Evine sık sık aksesuar olarak mum aldığını, talep olacağını düşünerek çanak ve mumu ortak tasarımda buluşturmayı amaçladığını anlatan Elbir, şöyle konuştu:

"Mum çok sevdiğim bir şey olduğu için kendim üretmek istedim. Avanos'a geldiğimde çanakları görünce 'nasıl değerlendirebilirim' diye düşündüm ve ikisini birleştirdim. Çanak sade görünüme sahip olunca üzerine resim çizmeye başladım. Çizim yeteneğimi de keşfetmiş oldum. Avanos benim için avantaj oldu. Çömleklerin içine mum doldurarak hediyelik eşya satışı yapan yerlerde sergiledim.

Yurt dışına da gönderdim. En son Hollanda'ya gönderdim. İşçilik ve boyuta göre 25 ila 1000 lira arasında satılıyor. Kapadokya dünyanın her tarafından turist alıyor. Ürettiğim ürünler Amerika'dan Uzakdoğu'ya kadar birçok ev ve iş yerinde kullanılıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Ayrıca bölgenin tanıtımına da katkı sağladığım için ekstra motive oluyorum."