Avanak Abdi filmi oyuncuları! Avanak Abdi oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne?

Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi oyuncuları! Avanak Abdi oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor.

Avanak Abdi filmi oyuncuları! Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi oyuncuları! Avanak Abdi oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor. İşte detaylar...

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ayşen Gruda

Ünal Gürel

Ali Şen

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Yadigar Ejder

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.