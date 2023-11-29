Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi?

Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi?

Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? İşte detaylar...

AVANAK ABDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avanak Abdi, Cankurtan Fatih başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilmiştir.

AVANAK ABDİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Ayşen Gruda

Ünal Gürel

Ali Şen

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Yadigar Ejder

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.