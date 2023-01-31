Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi?
Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Sinemaseverlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? İşte detaylar...
Avanak Abdi, Cankurtan Fatih başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilmiştir.
- Kemal Sunal
- Ayşen Gruda
- Ünal Gürel
- Ali Şen
- Macit Flordun
- Necdet Yakın
- Atilla Ergün
- Yadigar Ejder
Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.