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Avalanche Foundation, Web3 alanını destekleyecek yeni projesini açıkladı

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Avalanche Vakfı, Web3 alanındaki yenilikçi projeleri desteklemek ve Avalanche Blockchain ağını güçlendirmek adına, topluluk tabanlı dijital varlık portföyünün ilk bileşenlerini duyurdu. Bu kapsamda, Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill ve Tech gibi meme kripto para birimleri seçildi. Bu seçim, web3 yaratıcılarına destek olma vizyonunu yansıtıyor. Belirlenen kriterlere uygun olarak seçilen bu kripto paralar, adil Web3 uygulamalarının desteklenmesi yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Avalanche Vakfı, Web3 alanındaki yenilikçi projeleri desteklemek ve Avalanche Blockchain ağını güçlendirmek için yeni bir girişim başlattı.

Web3 Alanını Destekleyecek Meme Kripto Para Birimleri Seçildi

Avalanche Vakfı, Avalanche Blockchain ağını güçlendirmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak, topluluk tabanlı dijital varlık portföyünün ilk bileşenlerini duyurdu. Vakıf, bu inisiyatifiyle, internetin yeni nesil uygulamaları olarak görülen Web3 alanında yenilikçi projeleri destekleme amacını güçlendiriyor. Bu kapsamda, Vakıf tarafından seçilen ilk beş 'topluluk parası' arasında Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill ve Tech gibi meme kripto para birimleri bulunuyor.

Bu seçim, Vakfın daha geniş kapsamlı Kültür Katalizörü programının bir uzantısı olarak, web3 yaratıcılarına destek olma vizyonunu yansıtıyor. Avalanche ekosistemine özgü bu topluluk kripto para birimlerinin edinilmesi fikri, geçtiğimiz yıl duyurulmuş ve büyük ilgi görmüştü. Bu kripto para birimleri, Vakfın belirlediği bir dizi kriteri karşılayarak, Avalanche ağının ve adil Web3 uygulamalarının desteklenmesi yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Belirlenen bu kriterler; adaletli bir lansman süreci, otomatik ticaret botlarına karşı direnç, yüksek güvenlik önlemleri, geniş bir sahiplik tabanı, düşük sahiplik konsantrasyonu, yeterli likidite ve sürdürülebilir bir piyasa değeri ile işlem hacmini içeriyor. Bu özellikler, her bir kripto para biriminin ekosisteme katkıda bulunma potansiyelini artırıyor ve adil bir Web3 ortamının teşvik edilmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca, Vakıf şu anda ERC-404 tokenleri üzerinde çalışmalar yürütüyor ve topluluk parası varlıklarını gelecekte genişletmeyi hedefliyor. Bu süreç, mevcut kriterleri güncelleyebilme ve yeni topluluk madeni paralarını dahil edebilme esnekliği sağlıyor. Avalanche Vakfı'nın bu adımı, blok zinciri teknolojisinin ve web3 ekosisteminin büyümesine katkı sağlama yolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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