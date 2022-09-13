Bugün Star TV'de AVA filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, AVA nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? AVA nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

'Ava' filminin yönetmenliğini Tate Taylor üstleniyor. Senaryosunda Matthew Newton'ın imzasının bulunduğu filmin oyuncu kadrosunda; Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich, Falk Hentschel, Diana Silvers, Geena Davis gibi isimler yer alıyor. AVA filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? AVA filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?

AVA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığında suikastlar düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır...

AVA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ava Faulkner olarak Jessica Chastain

John Malkovich Duke olarak

Michael, Ava'nın Eski Nişanlısı ve Judy'nin Nişanlısı gibi yaygın

Colin Farrell Simon olarak

Bobbi, Ava'nın Annesi olarak Geena Davis

Jess Weixler, Judy, Ava'nın Kızkardeşi olarak

Diana Silvers, Simon'ın kızı Camille rolünde

Joan Chen Toni olarak

Ioan Gruffudd - Peter Hamilton, Uluslararası Para Fonu Mali Müşaviri

AVA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Ava, Matthew Newton tarafından yazılan ve Chastain'in yapım şirketi Freckle Films tarafından üretilen Tate Taylor tarafından yönetilen 2020 Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Filmde Jessica Chastain, John Malkovich, Common, Geena Davis, Colin Farrell, Ioan Gruffudd ve Joan Chen rol alıyor.