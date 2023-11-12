Polat çiftini yakından takip eden Feyza Altun: Arkalarında siyasetçilerin olduğunu düşünüyorum

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Av. Feyza Altun, Engin ve Dilan Polat davası hakkında konuştu. Altun, Polat çiftinin rahat tavrının arkasında bir siyasetçi veya bir bürokratın olabileceğine işaret etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Feyza Altun, haftalardır süreçlerini yakından takip ettiği Engin- Dilan Polat hakkında konuştu. Polat çiftinin ilk başlarda çok rahat olduklarına dikkat çekerek, arkalarında güvenebilecekleri bir siyasetçi olabileceğini söyledi.

"ARKALARINDA SİYASETÇİLERİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Davanın arkasında siyasetçilerin olabileceğini ileri süren Feyza Altun, "Bir diğer şehir efsanesi de bu işi arkasında siyasetçiler var" yorumuna şöyle karşılık verdi; Bence de var ama kim var bilmiyorum. Bu fikir de bana şuradan geliyor; 'Bana bir şey olmaz, bize bir şey olmayacak bak göreceksiniz" gibi rahatlıklar insanı bir düşündürüyor. Hiç korkmuyorlar insana "Güvendikleri biri mi var? dedirtiyor. Bu siyasetçi mi olur, bu hakim mi olur, bu bürokrat mı olur; bu konuda fikrim yok. Ama demek ki bir şey var. Ben diyemem."

SILA DOĞU'NUN KELEPÇEYİ KOPARIP ATMASI

Sıla Doğu'nun polis aracına bindirilirken kelepçeyi koparıp atmasını da yorumlayan Feyza Altun "Şimdi plastik kelepçeler iz yapmasın diye gevşek bırakılıyor, o da koparıp atmıştır. Bilekte iz olunca işkence muhabbetine girilmesin diye. Ben çok anlam aramadım olabilir yani" dedi.

"İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLABİLİRLER, ÖMÜR BOYU HAPİSTE KALMAYACAKLAR"

Polat ailesinin davasıyla ilgili konuşan Altun, "Bu soruşturmanın genişleyeceğini düşünüyorum çünkü iddialar ciddi. İddianame yazılıp ilk hakim önüne çıkana kadar tutuklu kalacaklarını düşünüyorum. Belki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmalarına karar verilebilir. İddianamedeki suçları görmek gerekiyor. Kara paraya öncül suç gerekir. Kara para bir suç geliridir. Suç geliri kara paradır ve parayı sisteme sokarak aklarsınız. Kara para uyuşturucu, silah kaçakçılığı, mail order, yasa dışı bahis, kalpazanlık ve benzeri işlerden gelir. Bunların hangisi var, yapmışlar mı onlara bakmak lazım. Savcılık da bunu araştıracak. Eğer yoksa vergi usul kanununa muhalefet... Oradan da ceza alırlarsa alacaklar ceza mahsup edilir. Bu insanlar ömür boyu hapiste kalmayacak. Herkes bir yerde hayatına devam edecek. Onlar da eskisi gibi hayatlarımızda olmayacaktır" ifadelerini kullandı.