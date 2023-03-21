Av. Bedia Teymur kimdir? Bedia Teymur'un hayatı, biyografisi ve kariyeri

Medya sektörünün yakından tanıdığı, hukuk alanında saygın bir konumda olan Avukat Bedia Teymur, gençlere ilham veren hayatı ile merak konusu oluyor. Peki, Av. Bedia Teymur kimdir? İşte, Bedia Teymur'un hayatına dair merak edilen soruların yanıtları….

Haberler.com ve Sondakika.com portalların genel yayın yönetmeni olan Avukat Bedia Teymur, aynı zamanda bu portalların hukuk danışmanı ve yönetim kurulu üyesidir. Başarılı kariyeri ile dikkatleri çeken Teymur'un hayatını mercek altına aldığımızda zorluklar karşısında yılmayan karakter görüyoruz. İşte, başarı basamaklarını bir bir çıkan Bedia Teymur'un hayatı…

BEDİA TEYMUR'un HAYATI

Av. Bedia Teymur, Batman'da dünyaya geldi. Bedia Teymur, Batman'da kurduğu medresede birçok alim yetiştiren ve dönemin önde gelen alimlerinden Şeyh Fahrettin'in torunudur.

EĞİTİM HAYATI

Bedia Teymur, o dönemlerde insanların inançları doğrultusunda eğitim alma imkanı olmaması sebebiyle örgün eğitime dahil olamadı.

Eğitime önem veren ailesinden ve çeşitli kurslardan birçok eğitim aldı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini açıktan tamamladı.

SİYASİ HAYATI

2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi Batman İl Kadın Kolları Başkanlığı'nı üstlendi. Aynı yıllarda Batman Söz gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.Türkçe, edebiyat ve iletişim gibi alanlarda özel eğitimler aldı.

MESLEK HAYATI

2006 yılında kurulan www.haberler.com ve www.sondakika.com internet sitelerinin kurucu genel yayın yönetmeni ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Şu an 110 kişiye istihdam sağlayan www.haberler.com ve www.sondakika.com dünya çapında günde 10 milyon kişiye ulaşmaktadır ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber portalları içinde yer almaktadır.

Başörtüsü ile eğitim engelinin kaldırılmasının ardından 42 yaşında girdiği üniversite sınavında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Kısmen İngilizce eğitim verilen hukuk fakültesinden, 20 Haziran 2017 tarihinde mezun oldu. Hukuk stajını tamamlayarak, aktif avukatlık görevine başladı. Av. Bedia Teymur, halen www.haberler.com ve www.sondakika.com portallarında genel yayın yönetmeni, hukuk danışmanı ve yönetim kurulu üyesidir. Bir yandan da Haberler.com portalının Youtube kanalında siyasi isimleri ağırladığı programlar sunmaktadır. İşi gereği birçok konferans, seminer ve panele konuşmacı olarak katılan Av. Bedia Teymur, hem şahsen hem de görev yaptığı kurumları temsilen birçok ödüle layık görüldü. Ulusal ve uluslararası birçok dernekte sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Bedia Teymur, iyi derecede İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.

Bedia Teymur'un deprem gündemine dair yaptığı bir söyleşi:

Eğitim

• İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini açıktan tamamladı.

• 2012-2017 - Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

İş Deneyim

2001 – 2003

• Saadet Partisi Batman Kadın Kolları İl Başkanı

2001 – 2003

• Batman Söz gazetesi köşe yazarlığı

2018 – 2018

• Avukatlık stajı

2006 – Halen

• Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni

• Yeni Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Katıldığı Programlar

• 09.03.2023 – IT FORUM 2023 etkinliğinde "Dijital Teknolojinin Yönetişimi" panelinde moderatörlük yaptı.

• 30.11.2022 – Beykoz Üniversitesi İşletme Kulübü öğrencilerine yönelik seminer verdi.

• 18.11.2022 – "Yeni Nesil Gazetecilik" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

• 10.11.2022 – Erciyes Üniversitesi'nde "Yeni Nesil Gazetecilik"vkonferansına konuşmacı olarak katıldı.

• 10.10.2022 – "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri" konferansında moderatörlük yaptı.

• 11.05.2022 – Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen "Dijital Medya" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

• 30.04.2019 – Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen "Gençlik Otobüsü" paneline konuşmacı olarak katıldı. Aldığı Ödüller

• 30.01.2023 – "Global Star Awards" ödül töreni, "Yılın En Başarılı Genel Yayın Yönetmeni" ödülü

• 06.01.2023 – Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ödül töreni, "İletişimde Girişimcilik" ödülü

• 23.12.2022 – Altın Şöhret Prestij ödül töreni, "Yılın Haber Sitesi" ödülü

• 28.11.2022 – Muş Tanıtım Platformu "Muş Altın Lale Ödülleri" töreni, "Dijital Medya" ödülü

• 21.11.2022 – Gelin Damat Dergisi ödül töreni, "Yılın Haber Sitesi" ödülü

• 26.10.2022 – Uluslararası Altın Medya ödül töreni, "Yılın Haber Sitesi" ödülü

• 22.08.2022 – Kent-Başkan Dergisi ödül töreni, "En Başarılı Genel Yayın Yönetmeni" ödülü

• 10.08.2022 – Burak Akan Medya ödül töreni, "Yılın En İyi Haber Portalı" ödülü

• 04.08.2022 – Taç Mahal Ödülleri töreni, "Meslek Başarı" ödülü

• 11.05.2022 – Gelin Damat Dergisi ve Türk İş Kadınları Ödül töreni, "Dijital Haber" ödülü