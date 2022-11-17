AUZEF vizeye girmeyen finale girebilir mi? Vizeye girmezsek finale girebiliyor muyuz?

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler derslere katılım göstermeye başladı. Şimdilerde ise üniversitelerde vize dönemi başladı. Üniversite öğrencileri ise Vizeye girmeyen finale girebilir mi? Vizeye girmezsek finale girebiliyor muyuz? sorularının yanıtını arıyor. Peki, Vizeye girmeyen finale girebilir mi? Vizeye girmezsek finale girebiliyor muyuz? İşte detaylar...

Vizeye girmeyen finale girebilir mi? sorusu gündemde yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından şimdi ise çoğu üniversitede vize dönemi başladı. Öğrenciler ise vize sınavına girmeden final sınavına girebilir miyim? sorusunu araştırıyor. Peki, Vizeye girmeyen finale girebilir mi? Vizeye girmezsek finale girebiliyor muyuz?

VİZEYE GİRMEYEN FİNALE GİREBİLİR Mİ?

Auzef konu ile ilgili açıklamasında vizeye girmeyenlerin final sınavına girebileceğini söyledi. Fakat vize sınavının finale etkisi %40. Bu nedenle final sınavından yüksek not alınması gerekiyor.