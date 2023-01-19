AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin güz dönemi sınavları tamamlandıktan sonra 1 ocak 2023 tarihinde bitirme sınav sonuçları açıklanmıştı. Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler, telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Peki AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavı nedir? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca öğrencinin katıldığı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yarıyıl sonu sınav sonuçları 1 Ocak 2023 tarihinde erişime açılmıştı. Söz konusu sınavlarda başarısız olan öğrenciler, telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Peki AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınavı nedir? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? AUZEF telafi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde..

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 04 Şubat -05 Şubat 2023 tarihleri arasında AUZEF sınav merkezlerinde yapılacak.

AUZEF TELAFİ SINAVI NEDİR?

Sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavı yapılmaz. Final sınavına giremeyen ya da FF, DD, DC harf notlu dersi olan öğrenciler ilgili dersleri için telafi sınavına girebilmektedir.

AUZEF TELAFİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF telafi sınavları giriş yerleri henüz belli olmadı. AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin sınavdan 15 gün önce AKSİS üzerinden erişime açılması bekleniyor.

AUZEF TELAFİ SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavının koşullarını yerine getirmemesine rağmen bitirme sınavına girmeyen ve ya girdiği halde başarısız olan öğrenciler için her yıl dönem sonu AUZEF tarafından telafi sınavları yapılır. Peki, AUZEF,telafi sınavlarının başvuru şartları bir süredir öğrenciler tarafından merak ediliyordu. AUZEF telafi sınavı başvuru şartlarını duyurdu. İşte o şartlar!

-Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

- Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

-Hangi dersin hangi oturumda olacağı, ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin hangi oturumlarda sınava gireceği Sınav Giriş Belgesi'nde ilan edilir.

-Öğrenciler sınav binası ve salonuna Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

-Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.