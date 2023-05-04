AUZEF sınavları son gün ne zaman? AUZEF AKADEMİK TAKVİM! AUZEF vize sınavları ne zaman bitiyor?

AUZEF vize sınavlarının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Auzef sınavları son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınavları son gün ne zaman? AUZEF vize sınavları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı ara sınavların başlamasıyla sınavların ne zaman biteceği merak konusu oldu. AUZEF vize sınavları için son gün ne zaman araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AUZEF sınavları son gün ne zaman? AUZEF vize sınavları ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

2023 AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşecek sınavları online mı olacak sorusu araştırılıyor. 2022-2023 yılı sınavları online olarak İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde gerçekleşecektir.

AUZEF SINAVLARI SON GÜN NE ZAMAN?

Auzef ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ sitesinde online olarak yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.