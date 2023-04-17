İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı sınavları online mı olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AUZEF sınavlarının nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınavları online mi olacak? AUZEF sınavları online mi yüz yüze mi? İşte detaylar...

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) sınavlarına az bir süre kullanıcılar tarafından sınavların nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından üniversiteler online eğitime geçmişti. AUZEF öğrencileri tarafından sınavlar online olacak mı sorusu araştırılıyor. Peki, AUZEF sınavları online mi olacak? AUZEF sınavları online mi yüz yüze mi? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

18 Nisan 2023 Salı günü İstabul Üniversitesi'nin resmi sitesi üzerinden Deneme sınavı gerçekleştirilecektir. Deneme sınavı ile öğrencilerin online sınav sistemini tanıyarak sistemin kullanımına dair deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşecek sınavları online mı olacak sorusu araştırılıyor. 2022-2023 yılı sınavları online olarak İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde gerçekleşecektir.