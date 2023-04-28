AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF SINAV TARİHLERİ! AUZEF online sınavları nereden, nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı sınavları ne zaman olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF SINAV TARİHLERİ! AUZEF online sınavları nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) sınavlarına az bir süre kullanıcılar tarafından sınavların nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından üniversiteler online eğitime geçmişti. AUZEF öğrencileri tarafından sınavların ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF SINAV TARİHLERİ! AUZEF online sınavları nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Auzef ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ sitesinde online olarak yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşecek sınavları online mı olacak sorusu araştırılıyor. 2022-2023 yılı sınavları online olarak İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde gerçekleşecektir.