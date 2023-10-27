Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri duyuruldu. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleri belirlendi. Peki, AUZEF sınavları ne zaman? 2023 AUZEF vize sınavları hangi gün? İşte detaylar...

AUZEF sınavları ne zaman? 2023 AUZEF vize sınavları hangi gün?

Auzef sınavları ne zaman sorusu araştırılmaktadır. Açıköğretim Fakültesi sınavları hangi gün gerçekleşecek merak konusu oldu. Arama motorlarında AUZEF sınavları ne zaman yapılacak sorgulatılıyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman? 2023 AUZEF vize sınavları hangi gün? Detaylar haberimizde...

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

GÜZ DÖNEMİ ARA (VİZE) SINAVI

1.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

2.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

3.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVI

1.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI

1.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

2.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

3.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00